اللجنة الوطنية للسلامة الحيوية تطالب بفتح تحقيق حول نشر معلومات عن أحد المصابين بكورونا

طالبت اللجنة الوطنية للسلامة الحيوية والأخلاقيات البيولوجية بفتح تحقيق

حيال نشر معلومات تخص أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد بشكل واسع على صفحات

التواصل الاجتماعي.

واعتبرت اللجنة، وفق بيان لها عبر موقع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن

ما حدث مع المواطنة النيجيرية شكران عبدالسلام عمل غير أخلاقي، مشددة على الفنيين

والعاملين بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالمرضى.

وأكدت اللجنة ومفوضية اليونسكو للأخلاقيات والمعارفة العلمية اعترافها

بالمسؤولية الجماعية لحماية الأشخاص المعرضين لسوء المعاملة والحاجه لتجنب أي وصم

أو تمييز.

يذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن، الخميس، تسجيل حالتين مصابتين

بفيروس عائدتين من السفر.

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