تطبيقات رمضان اليومية للاندرويد (19) – تطبيقات وألعاب أساسية للانتاجية والتسلية

يوم جديد وحزمة جديدة من التطبيقات والألعاب محضرة خصيصًا لك، وإن كنت تريد أن تلقي نظرة على تطبيقاتنا للأيام السابقة فتوجّه لقسم تطبيقات رمضان للاندرويد على الموقع، كما لا تنسى مشاركتنا بأفضل التطبيقات التي اكتشفتها خلال رمضان الحالي.

تطبيق Samsung Flow – حلقة الوصل بين الكمبيوتر، الهاتف والتابلت



تطبيق Samsung Flow هو تطبيق رئيسي ولا غنى عنه في حالة أنك تمتلك هاتف من سامسونج وفي نفس الوقت تستخدم جهاز الكمبيوتر أو اللابتوب الخاص بك بشكل مستمر، وهذا لأن هذا التطبيق يقوم بالربط بين الجهازين وهذا الربط سيتيح لك إرسال واستقبال الملفات، استلام الإشعارات على هاتفك والرد على الرسائل من خلاله ومميزات أخرى عديدة يمكنك أن تكتشفها بنفسك، كذلك فيمكنك ربط الأجهزة بالتابلت ايضًا! التطبيق مجاني بالتأكيد وسهل الاستخدام ويعطيك تجربة مشابهة لتجربة استخدام الآيفون مع الماك.

السعر : مجّاني

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تطبيق APKPure – بديل متجر بلاي المجاني والموثوق



متجر APKPure هو متجر محاني، متكامل وموثوق للتطبيقات والألعاب، وهو بديل ممتاز لمتجر بلاي سواء لهواتف هواوي التي تأتي دون المتجر أو حتى إن كنت تريد تحميل أسرع وقابل للإيقاف والاستكمال! كذلك يمكنك تحديث التطبيقات من خلاله بشكل تلقائي وكذلك يمكنك تنصيب ملفات XAPK الخاصة به على الهاتف بعد تحميلها من الويب لتسهيل عملية التحميل! إضافة إلى كل ما سبق فالتطبيق يقدم تجربة استخدام متكاملة ربما تكون أفضل من متجر بلاي! رابط التحميل من موقع التطبيق لأنه بالتأكيد غير متوفر على متجر بلاي!

السعر : مجّاني

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لعبة Armed Heist – لعبة تصويب مثالية



تقدّم لعبة Armed Heist تجربة لعب مميزة مقارنة بألعاب تصويب الطرف الثالث الأخرى، وضمن أجواء اللعبة يعمل اللاعب على سرقة البنوك والهجوم عليها ومقاومة الشرطة، كذلك فاللعبة تقدم رسوميات ممتازة وسيناريوهات متغيرة للقصة بالإضافة لإمكانية إنشاء شخصيتك المميزة داخل اللعبة. اللعبة قد حققت عدد كبير من التحميلات والتقييمات الإيجابية لذلك فلا مانع من تجربتها!

https://www.youtube.com/watch?v=https://youtu.be/vCwnASrMmxY

https://www.youtube.com/watch?v=https://youtu.be/vCwnASrMmxY

السعر : مجّانية