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سلمى حايك تقود حملة لمكافحة العنف الأسري خلال العزل

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيها لمكافحة العنف الأسري ضد النساء الذي ازداد خلال فترة العزل الصحي، قامت الفنانة الأمريكية المكسيكية سلمى حايك بإطلاق حملة جديدة تحت اسم التضامن مع المرأة.
وأعلنت النجمة الأمريكية عن الحملة من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي في إنستغرام الذي يتابعه أكثر من 15 مليون شخص.

وقالت سلمى حايك في المقطع بأن الناس يبقون في المنازل لحماية أنفسهم من فيروس كورونا، ولكن ماذا إذا كان المنزل ذاته مصدرا للخطر!

وطالبت الممثلة الأمريكية بوقف العنف الفوري ضد النساء، وأكدت إمكانية إحداث تغييرات في هذا المجال في حال اتحدت أصوات النساء.

يذكر أن مبادرة (جرس من أجل التغيير) التي أطلقتها دار أزياء جوتشي الشهيرة التي أسستها سلمى حايك والمغنية بيونسيه عام 2013 ستتولى الإشراف على الحملة، وستقوم بتمويل المنظمات التي تكافح العنف الأسري في كافة أنحاء العالم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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