“باور بانك” لاسلكي بسعة عالية لإنهاء مشاكل الشحن من “موفي”

كشفت شركة موفي الأمريكية عن باور بانك لاسلكي بسعة عالية أطلقت عليه اسم Power Station Wireless XL.

وسيأتي الباور بانك الجديد بسعة 10000 ميلي أمبيرساعة، وسيدعم ميزة الشحن الذاتي لاسلكيا، وشحن الأجهزة الأخرى لاسلكيا.

وسيحتوي على مقبس USB-C يعمل على شحن الأجهزة بقوة 18 واط، وشحن الباور بانك نفسه، كابل USB-A، ومقبس Lightning المخصص لأجهزة آيفون.

ويمكن للمستخدم وضع الباور بانك الجديد على قاعدة QI لكي يتم شحن القاعدة لاسلكيا، وشحن الأجهزة التي تتوافق مع معيار QI كسماعة آبل بشكل لاسلكي بقدرة 5 واط.

وزودت الشركة الأمريكية الباور بانك الجديد بـ 4 مصابيح LED تظهر مستوى الطاقة المتبقية فيه.

يذكر أن موفي ستطلق الباور بانك الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 100 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية