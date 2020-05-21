البدانة تزيد احتمال الإصابة بالجلطات الرئوية لمرضى كورونا

أكدت دراسة جديدة قام بها مجموعة من الأطباء التابعين لمستشفى هنري فورد في مدينة ديترويت الأمريكية على أن البدانة ترفع من احتمال الإصابة بالجلطات الرئوية للأشخاص المصابين بفيروس كورونا.

وقال الأطباء بأن البدانة تؤدي لزيادة خطر الانسداد الرئوي بمقدار 3 أضعاف مقارنة بالآخرين.

وأكدت الدراسة على أن تصوير الأوعية الدموية في الرئتين أظهر إصابة 22 % من أصل 328 من مرضى كورونا الذين يعانون من البدانة المفرطة بالانسداد الرئوي.

وقال الأطباء بأن الاكتشاف المبكر للانسداد الرئوي يساعد على إنقاذ حياة المريض، من خلال تقديم العلاج الفوري بمضادات التخثر الذي يساهم في التقليل من المشكلات السريرية التي من الممكن أن يعاني منها المريض.

كما وجد الأطباء بأن نسبة الإصابة بالانسداد الرئوي انخفضت لدى الأشخاص الذين يتناولون أدوية منخفضة الكوليسترول.

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