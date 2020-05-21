جامعة كامبريدج تقرر الدراسة عن بُعد حتى صيف 2021

قررت جامعة كامبريدج البريطانية تدريس جميع مقرراتها للطلاب عن بُعد خلال العام الدراسي القادم وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الجامعة العريقة في بيان لها عزمها تقديم الدراسة بشكل افتراضي حتى صيف العام 2021، باستثناء تواجد بعض المجموعات الدراسية البسيطة، التي ستدرس في الجامعة وستفرض عليها شروط الحماية والوقاية من الفيروس.

وبررت الجامعة قرارها بتوقع استمرار تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي حتى العام القادم، لذلك قررت وقف الدوام الفعلي في الجامعة لحماية الطلاب والمدرسين من الوباء الفتاك.

وقالت الجامعة إنها ستتراجع عن هذا القرار في حال ظهور معطيات جديدة تصدر عن منظمة الصحة العالمية، وتؤكد وقف انتشار الفيروس أو إيجاد علاج له.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا تجاوز 248 ألف إصابة وأدى لوفاة أكثر من 35 ألف شخص.

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