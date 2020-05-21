مركز تجاري تايلاندي يبتكر دواسات ذكية للمصاعد للوقاية من كورونا

في إطار سعيهم لحماية الناس من الإصابة بفيروس كورونا قام المسؤولون عن مركز Seacon Square التجاري الواقع في العاصمة التايلاندية بانكوك باستبدال أزرار المصاعد بدواسات.

وقال مسؤول في الشركة التي تُشرف على المركز التجاري إنهم استخدموا هذه الطريقة لأن الفيروس ينتقل بسهولة عن طريق الملامسة، ويبقى على الأسطح لمدة طويلة، وبالتالي سيكون زوار المركز معرّضين للإصابة بالمرض في حال لمسوا أزرار المصعد ثم لمسوا وجوههم بعد ذلك.

وعبّر زوار المتجر عن سعادتهم بهذا الابتكار الذي سبب لهم إرباكاً في البداية قبل أن يعتادوا عليه.

وكانت الحكومة التايلاندية قد سمحت بإعادة افتتاح مراكز التسوق للمرة الأولى منذ مارس الماضي بعدما انخفضت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في تايلاند وصل إلى أكثر من 3000 إصابة وأدى لوفاة حوالي 56 شخصا.

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