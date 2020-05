بـ70 دولاراً.. Huami الصينية تُهدي الرياضيين ساعة ذكية بتصميم متين

رفعت شركة Huami الصينية النقاب عن ساعة ذكية مناسبة للرياضيين أطلقت عليها اسم Amazfti Ares.

وجاءت الساعة الجديد بتصميم متين، وتتمتع بقدرة على تتبّع 70 نوعا من الرياضات، وتحليل الأداء عبر منصة Firsthbeat، وستدعم نظام تحديد المواقع، ومعدل ضربات القلب.

وزودت الشركة الصينية التابعة لشركة شاومي ساعتها الجديد بشاشة بحجم 1.78 بوصة ودقة عرض 176*176 بيكسل، وأحاطتها بطبقة Gorilla Glass3 لحمايتها.

وتتميز الساعة الجديدة بقدرتها على مقاومة المياه حتى عمق يصل لـ 50 مترا، وباحتوائها على مستشعر Biotracker PPG لحساب معدل نبضات القلب، وبدعمها لتتبع أنماط النوم.

وأكدت الشركة الصينية إمكانية ربط الساعة الجديدة بأجهزة أندرويد بنظام Android 5 وما فوق، والأجهزة العاملة بنظام أي أو إس إصدار أي أوس 10 وما فوق.

وستأتي الساعة الجديدة ببطارية بسعة 200 ميلي أمبير تجعلها تعمل لمدة 14 يوما في ظل الاستخدام العادي، و90 يوما في حال تم إيقاف البلوتوث وتم تشغيل وضع الساعة فقط.

ويتم شحن الساعة الجديدة من خلال حامل مغناطيسي موجود في العلبة يقوم بشحن البطارية بشكل كامل خلال ساعتين فقط.

يذكر أن Huami ستطلق ساعتها الجديدة في الأسواق يوم 1 يونيو القادم بسعر يصل إلى 70 دولارا أمريكيا.

