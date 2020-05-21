شاشة مُنافِسة لعشاق الألعاب من Alienware .. إليك المواصفات

كشفت شركة Alienware عن شاشة جديدة بمواصفات مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها اسم AW2521H.

وستأتي الشاشة الجديدة بلوحة IPS مقاس 25 بوصة ودقة عرض 1080 * 1920، ومعدل تحديث 360 HZ.

وزودت Alienware الشاشة الجديدة بميزة دعم تقنية الألعاب G-SYNC، وبنموذج NVidia G-SYNC مخصص في الشاشة.

وستحتوي الشاشة على كرت شاشة من نوع GeForce RTX 3080 Ti يرتكز على معمارية Ampere الجديدة والتي تدعم تحديث 360 HZ في الشاشة.

وستحتوي الشاشة على عدة منافذ بأنواع مختلفة، وحامل يتيح للمستخدم تحريك الشاشة بالطريقة التي تناسبه.

يذكر أن شركة Alienware لم تفصح عن موعد إطلاق الشاشة الجديدة في الأسواق ولا عن سعرها.

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