البطاطا.. طريقك لبناء عضلات مفتولة

أكدت دراسة جديدة قام بها الباحثون في جامعة مكماستر الكندية، ونشرت في مجلة نيوترشن على أن البروتين المستمد من البطاطا يساعد على بناء كتلة العضلات والحفاظ عليها.

وشارك في الدراسة مجموعة من النساء قُسمن إلى مجموعتين، وقام العلماء بإعطاء المجموعة الأولى كمية من بروتين البطاطا، في حين أعطوا المجموعة الثانية البروتين من مصادر مختلفة.

وأظهرت النتائج أن لبروتين البطاطا قيمة كبيرة في بناء كتلة العضلات، وبأنه لا يؤثر عليها بشكل سلبي عند رفع الأثقال، بل يعطي الشخص دفعة جيدة تساعده على رفع الأثقال.

وأثبتت الدراسة بأن بروتين البطاطا يتمتع بجودة عالية لاحتوائه على كافة أنواع الأحماض الأمينية، وبأن البروتين النباتي لا يقل جودة عن البروتين الحيواني.

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