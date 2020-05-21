منوعات

البطاطا.. طريقك لبناء عضلات مفتولة

تم النشر منذُ 15 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت دراسة جديدة قام بها الباحثون في جامعة مكماستر الكندية، ونشرت في مجلة نيوترشن على أن البروتين المستمد من البطاطا يساعد على بناء كتلة العضلات والحفاظ عليها.

وشارك في الدراسة مجموعة من النساء قُسمن إلى مجموعتين، وقام العلماء بإعطاء المجموعة الأولى كمية من بروتين البطاطا، في حين أعطوا المجموعة الثانية البروتين من مصادر مختلفة.

وأظهرت النتائج أن لبروتين البطاطا قيمة كبيرة في بناء كتلة العضلات، وبأنه لا يؤثر عليها بشكل سلبي عند رفع الأثقال، بل يعطي الشخص دفعة جيدة تساعده على رفع الأثقال.

وأثبتت الدراسة بأن بروتين البطاطا يتمتع بجودة عالية لاحتوائه على كافة أنواع الأحماض الأمينية، وبأن البروتين النباتي لا يقل جودة عن البروتين الحيواني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك