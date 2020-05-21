الحظ يبتسم لإيطالية ربحت لوحة ثمينة لبيكاسو

ابتسم الحظ لسيدة إيطالية بعدما ربحت لوحة شهيرة للفنان الشهير بيكاسو في مزاد خيري نظمته إدارة دار كريستيز للمزادات أطلقت عليه اسم (1 بيكاسو مقابل 100 يورو).

حيث قام كل متسابق بدفع 100 يورو عبر الإنترنت ليدخل اسمه بالسحب على لوحة ناتور مورت (الطبيعة الصامتة) التي رسمها بيكاسو عام 1921.

واستطاع المزاد الخيري الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس جمع 5.1 مليون يورو، سيذهب 900 ألف يورو منها للملياردير ديفيد نهماند مقدم اللوحة، في حين سيذهب الباقي لصالح مؤسسة كير الخيرية، التي ستستفيد من هذا المبلغ لإقامة مشروعات لتوفير المياه النظيفة في المدارس والقرى في دول الكاميرون، المغرب، ومدغشقر.

وأكد المسؤولون عن الحدث نيتهم تقديم نسخة أخرى منه في العام القادم.

يذكر أن فيروس كورونا تسبب بتأجيل الحفل من 30 مارس الماضي إلى يوم 20 مايو الجاري.

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