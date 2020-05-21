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النجار: بدء مسح وبائي مجتمعي لكورونا في عين زارة لـ 700 شخص

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدرالدين
النجار، الخميس، إن المركز بدأ مسحا وبائيا للمجتمع في بلدية عين زارة مستهدفا 700
شخص داخل البلدية.

وأوضح النجار، وفق الصفحة الرسمية للمركز، أن الخطة في
البلدية تبدأ باستهداف مراكز إيواء النازحين وهي ثلاثة مراكز، ثم المحال ومختلف
الأماكن الأخرى بالبلدية، مشيرا إلى أن المسح يساعد في توضيح مدى انتشار الوباء
لكي يتمكنوا من اتخاذ قرارات وإجراءات صحيحة سواء أكانت رفع الحظر أم تمديده.

يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أطلق،
الأسبوع الماضي، خطة مسح وبائي مجتمعي لعدة بلديات، بدءا من بلديات أبو سليم وسوق
الجمعة وتاجوراء وعين زارة؛ للكشف عن مدى انتشار الوباء.

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شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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