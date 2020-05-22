يبدو أن هاتف بيكسل 5 المنتظر سيكون هاتف متوسط وليس رائد!

تحدّثنا معكم منذ عدة أيام عن أسباب فشل هواتف بيكسل بشكل مستمر، وهنا لاحظنا أن السبب يعود لخيارات جوجل الخاطئة، واليوم يبدو أن العملاقة الأمريكية على وشك اتخاذ قرار خاطئ آخر مع هاتف بيكسل 5 القادم خلال العام الحالي، وهذا حيث أنه وطبقًا لعدد من التقارير سيأتي الهاتف مع معالج سنابدراجون 765 أو 768 وهي معالجات متوسطة بالطبع! هذا عكس هواتف بيكسل السابقة والتي كانت تأتي مع أحدث المعالجات الرائدة!

هل يكون هاتف بيكسل 5 هاتف متوسط وليس هاتف رائد؟

أحد المطورين من موقع XDA الشهير قد قام بفحص تطبيق يدعى EUICCGoogle داخل النسخة التجريبية الرابعة لنظام تشغيل أندرويد وتحديدًا Android 11 Developer Preview 4، وهنا وجد هذا المطور أكثر من دليل على أن الهاتف الجديد قادم مع معالج متوسط!

هواتف بيسكل 5 الرائدة تحمل الاسماء الكودية Bramble و Redfin للإصدارين بيكسل 5 وبيكسل 5 ْXL على الترتيب، وطبقًا للاكتشاف فهذين الهاتفين سيأتيان مع المعالج المتوسط وذلك من خلال ربط النص “g7250” في ملفات التطبيق الذي تم تحليله بمعالجات سنابدراجون المتوسطة، وذلك حسب تسميات جوجل لها.

في وقت لاحق قام أحد مدراء التحرير في أحد المواقع التقنية البارزة بالتأكيد على الأمر أيضًا! ولم ينتهي الأمر هنا، بل تم تسريب استطلاع رأي قد قامت جوجل بمشاركته مع عدد من الأشخاص وهو الذي يخيّرهم بين هاتف بيكسل متوسط بسعر 349 دولار أمريكي -وهو بيكسل 4a- أو هاتف بيكسل رائد بسعر 699 دولار أمريكي!

كما يمكننا أن نستنتج فهذا الهاتف الرائد والذي يأتي بسعر 699 دولار أمريكي هو وبلا شك بيكسل 5، لكن ما يمكننا ملاحظته هنا هو أن هذا السعر أقل بفارق كبير قد يصل إلى 100 دولار مقارنة مع بيكسل 4 وأيصًا بيكسل 3! وهو ما يفتح المجال لافتراض أن جوجل قد اختارت معالج متوسط فقط لتوفير التكلفة وتخفيض السعر دون الاهتمام لأي عوامل ومتغيرات أخرى.