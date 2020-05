أفاد مصدر امني عراقي، اليوم الجمعة، بالقبض على متهمين اثنين شاركا بقتل صاحبة صالون تجميل في محافظة كربلاء وسط العراق.

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن قوة من شرطة كربلاء القت، في ساعة متقدمة من ليلة امس، القبض على متهمين اثنين شاركا بقتل صاحبة صالون تجميل في حي الرمضان بالمحافظة قبل أيام.

واضاف المصدر، أن القوة اقتادت المتهمين الى احد المراكز الامنية لاجراء التحقيقات اللازمة، تمهيدا لاحالتهما الى القضاء، مشيرا الى أن عملية القبض تمت وفق معلومات امنية دقيقة.

وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق، بأن مسلحين مجهولي الهوية، اقتحموا منزل صاحبة الصالون، في ساعة متأخرة من ليل الأحد/ الاثنين وسط مدينة كربلاء، وقاموا بقتلها.

The post جريمة قتل بشعة ضحيتها صاحبة صالون تجميل appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا