هاتف Huawei Enjoy Z سيكون أرخص هاتف 5G لدى هواوي وسيعمل بمعالج ميدياتك!

هواوي الآن تتجهز لإطلاق هاتف Huawei Enjoy Z الجديد، وهو هاتف متوسّط لكنه يتميز بدعم شبكات الجيل الخامس، وفي حين أن عشرات الهواتف المتوسطة الآن تدعم شبكات الجيل الخامس إلا أن هاتف هواوي الجديد سيأتي بأقل سعر ممكن خصوصًا أنه سيعمل مع معالج من ميدياتك وليس من معالجات كيرين الخاصة بهواوي! فما هي التفاصيل إذن؟

مواصفات ومميزات هاتف Huawei Enjoy Z

بشكل مبدأي وطبقًا لتسريبات منصة اختبارات الأداء AnTuTu فالهاتف الجديد والذي يحمل الاسم الكودي DVC-ANOO سيأتي مع معالج Dimensity 800 من الشركة الصينية ميدياتك وهو معالج تم إطلاقه في أوائل العام الحالي وحدّثناكم عنه بالتفصيل، أما عن الذواكر الداخلية فهاتف Huawei Enjoy Z 5G سيقدّم لنا 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية جنبًا إلى جنب مع 128 جيجابايت من الذاكرة التخزينية وهي أرقام مثالية بالنسبة لهاتف في هذه الفئة، وفيما يلي نشارككم اختبار الأداء الكامل على AnTuTu ومن خلال يتضّح لنا أيضًا قدوم الهاتف مع أندرويد 10 مباشرة وهو أمر متوقع.

أما وبعيدًا عن المواصفات الداخلية فمن الخارج هنا لدينا شاشة بقياس 6.5 بوصة بدقة FHD+ وهي شاشة لم يتم توضيح نوعها بعد لكن المنطق يشير إلى IPS LCD بالتأكيد، كذلك فقد أُشيع عن هذه الشاشة دعمها لتردد 90Hz وهو ما سيكون أمرًا مثاليًا.

من حيث الكاميرا فالهاتف يضم كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 ميجابيكسل للمستشعر الرئيسي و 8 ميجابيكسل للمستشعر الواسع إضافة إلى مستشعر أخير بدقة 2 ميجابيكسل وغالبًا ما سكيون لتصوير الماكرو أو قياس العمق، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 2 ميجابيكسل ضمن نوتش Waterdrop.

سيتم الكشف رسميًا عن الهاتف خلال اليومين القادمين، وحتى الآن نحن نعرف أنه سيتوفر بالألوان الأسود، الوردي والأزرق الغامق وسيتوفر بإعدادات مختلفة للذواكر منها ما ذكرناه بالأعلى وصولًأ إلى 8+128 جيجابايت! أما وبخصوص السعر فلم يتم الكشف عنه رسميًا، لكن كون كافة التسريبات والتقارير تشير إلى أن هذا الهاتف هو أرخص هاتف 5G فهذا يجعلنا نضع الكثير من الآمال بالنسبة للتسعير خصوصًا أن السعر المتوقع في السوق الهندي أقل من 300 دولار أمريكي.