أميرة تُنهي تسجيل عمل جديد سيُعرض على شاشة 218

انتهت الفنانة أميرة يوسف من تسجيل عمل غنائي جديد بمناسبة عيد الفطر بعنوان ”هل هلالك” من ألحانها ومن كلمات سعاد الفرجاني والتوزيع للموزع معتز سلامة وستعرض لأول مرة على شاشة 218.

ولم تنسَ أميرة الأمازيغ في ليبيا والمغرب الكبير فقد عايدتهم بمقطع في الأغنية باللغة الأمازيغية وقدم لها الـ”غرافيك ديزاينر” علي الحجاجي غلاف الأغنية مع إشارة إلى أن اسم الأغنية مكتوب بالحروف الأمازيغية.

وهذا العمل يعتبر الثاني بعد عودتها للساحة الفنية عقب توقف دائما 14 سنة قدمت بعده تتر مسلسل “سوق الجريد” الذي عرض على شاشة 218 في موسم رمضان الحالي، ومن المنتظر أن تبدأ بعد عيد الفطر في التحضير لأعمال أخرى.

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