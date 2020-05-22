لعبة موبايلك على راسك الممتعة – ضع الهاتف على جبهتك وخمن الكلمة الصحيحة!

لعبة “موبايلك على راسك” هي لعبة بسيطة الهدف من ورائها مشاركة رفيق أو أكثر أثناء اللعب. في اللعبة يجب أن تضع الهاتف على جبينك حيث ستظهر كلمة على الشاشة بينما سيحاول رفقاء اللعب التمثيل والإشارة وعمل التلميحات إلى الكلمة دون أن يتفوهوا بها.

دور اللاعب الذي يضع الهاتف على جبينه هو محاولة تخمين الكلمة دون النظر إليها بالطبع، وإذا كان تخمين الكلمة صائباً وفي محله وموافقة رفقاء اللعب عليها يقوم اللعب بإمالة الهاتف للأمام، أم إذا كانت الإجابة خاطئة يقوم بإمالة الهاتف للخلف وسوف تتعرف اللعبة تلقائياً على هذه الحركات من خلال المستشعر وتسجل النقاط.

الهدف من وراء اللعبة هو محاولة إحراز أكبر عدد من الكلمات الصحيحة قبل انتهاء الوقت المخصص لكل جولة، وتضم اللعبة العديد من التصنيفات مثل أسماء: “الحيوانات، رياضة، أفلام، مسلسلات، وغير ذلك”.

الملاءمة:

يتطلب iOS 9.0 أو أحدث أو أندرويد 4.1 فما أحدث.

متوافق مع هواتف الايفون وأجهزة الايباد وكذلك أجهزة الأندرويد.

التحميل على الايفون والايباد:

السعر : تحميل مجاني

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التحميل على أجهزة الأندرويد:

السعر : تحميل مجاني