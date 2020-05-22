تطبيقات رمضان اليومية للاندرويد (20) – تطبيق مثالي لنقل الملفات ولعبة ممتازة

يوم جديد وحزمة جديدة من التطبيقات والألعاب محضرة خصيصًا لك، وإن كنت تريد أن تلقي نظرة على تطبيقاتنا للأيام السابقة فتوجّه لقسم تطبيقات رمضان للاندرويد على الموقع، كما لا تنسى مشاركتنا بأفضل التطبيقات التي اكتشفتها خلال رمضان الحالي.

تطبيق Send Anywhere – أفضل تطبيقات تبادل الملفات



تطبيق Send Anywhere هو واحد من أبرز تطبيقات مشاركة الملفات وإرسالها واستقبالها على الإطلاق فهو حاصل على تقييم شبه كامل بعد أكثر من 10 مليون عملية تحميل! والتطبيق يتيح لك تبادل الملفات مع أي جهاز آخر مثبّت عليه نفس التطبيق بشكل مشابه لتطبيق SHAREIt الشهير

هذا التطبيق يقدم أداء أفضل من بدائله المختلفة خاصةً عند تنصيبه على الكمبيوتر الخاص بك، بالإضافة إلى ذلك فيمكنك تحميل الملفات من خلاله على الهاتف إلى جانب إتاحته لمميزات رائعة عند استعراض ملفاتك قبل مشاركتها.

السعر : مجّاني

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تطبيق Money Tree – تطبيق جديد وبارز لإدارة الأموال



هذا التطبيق يندرج تحت تصنيف تطبيقات تحسين توفير المال وإنفاقه، ومن خلاله يمكنك تسجيل مشترياتك ومراقبة إنفاقك للأموال بشكل مستمر كما أنه يساعدك بشكل مختلف على إدارة ظروفك المالية، التطبيق أيضًا جديد على المتجر ولذلك فالمطورين يهتمون به بشكل كبير، بالإضافة لذلك فهو يحمل تصميم سلس وجذاب.

السعر : مجّاني

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لعبة MARVEL Future Fight – لعبة لعشاق عالم مارفل



عالم مارفيل السينمائي هو أكبر وأفضل عالم سينمائي في الوقت الحالي لما يضمه من أبطال خارقين وقصص أكثر من رائعة، ويكفي أن فيلم Endgame يُعد الآن أكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما! وهذه اللعبة الجذابة من تطوير شركة Netmarble تقدم أفضل تجربة لعب لعالم مارفل السينمائي على الإطلاق مع رسوميات ممتازة وتجربة لعب أكثر من رائعة.

https://www.youtube.com/watch?v=https://youtu.be/N3fNtch1Eik

https://www.youtube.com/watch?v=https://youtu.be/N3fNtch1Eik

السعر : مجّانية