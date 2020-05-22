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أطعمة تقلل خطر الإصابة بالزهايمر

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت دراسة جديدة قام بها عدد من الباحثين التابعين لجامعة تافت أن الإكثار من تناول الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة (الفلافونويد) يقلل من احتمال الإصابة بالزهايمر.

وشملت الدراسة التي نُشرت في دورية نيوترشن 2000 شخص وُضعوا تحت المراقبة لمدة 20 عاما، حيث تمت مراقبة بياناتهم الغذائية ومراجعتها مرة كل 4 أعوام.

وأكدت الدراسة أن احتمال الإصابة بالزهايمر انخفض لدى الأشخاص الذين تناولوا أطعمة تحتوي على الفلافونويد بكثرة كالشاي الأخضر، التفاح، التوت بأنواعه.

وجاءت هذه الدراسة لتتوافق مع دراسة سابقة أكدت أن النظام الغذائي لسكان البحر الأبيض المتوسط، الذي يحتوي على الخضراوات، الفواكه، الأسماك، وزيت الزيتون واللحوم الحمراء يقلل من خطر الإصابة بالزهايمر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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