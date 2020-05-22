الساحة الفنية تودع الفنان مأمون الفرخ

فُجع الوسط الفني السوري بوفاة الفنان مأمون الفرخ المشهور بدور أبو سمير الحمصاني في مسلسل باب الحارة عن عمر يناهز 62 عاما، إثر إصابته باحتشاء مفاجئ في عضلة القلب.

ونعت نقابة الفنانين السوريين، ومجموعة كبيرة من الفنانين السوريين الفنان الراحل، ووصفوه بعبارات رائعة تظهر مقدار الخسارة الكبيرة التي تعرض لها الوسط الفني برحيله.

وشارك الفنان المولود في دمشق عام 1958 في مجموعة كبيرة من المسلسلات والأعمال الدرامية أبرزها مسلسل باب الحارة، يوميات مدير عام، أخوة التراب، أيام الغضب، بطل من هذا الزمان، الخوالي، العبابيد، الزعيم وغيرها.

كما شغل الفنان الراحل منصب مدير مسرح القباني ومدير مسرح العرائس، بالإضافة لمشاركته في دبلجة الرسوم المتحركة.

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