منوعات

الساحة الفنية تودع الفنان مأمون الفرخ

تم النشر منذُ 8 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فُجع الوسط الفني السوري بوفاة الفنان مأمون الفرخ المشهور بدور أبو سمير الحمصاني في مسلسل باب الحارة عن عمر يناهز 62 عاما، إثر إصابته باحتشاء مفاجئ في عضلة القلب.

ونعت نقابة الفنانين السوريين، ومجموعة كبيرة من الفنانين السوريين الفنان الراحل، ووصفوه بعبارات رائعة تظهر مقدار الخسارة الكبيرة التي تعرض لها الوسط الفني برحيله.

وشارك الفنان المولود في دمشق عام 1958 في مجموعة كبيرة من المسلسلات والأعمال الدرامية أبرزها مسلسل باب الحارة، يوميات مدير عام، أخوة التراب، أيام الغضب، بطل من هذا الزمان، الخوالي، العبابيد، الزعيم وغيرها.

كما شغل الفنان الراحل منصب مدير مسرح القباني ومدير مسرح العرائس، بالإضافة لمشاركته في دبلجة الرسوم المتحركة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك