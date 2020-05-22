أم تقتل أطفالها الثلاثة لسبب غريب

شهدت بلدة باسود الواقعة شرق الفلبين حادثة مؤسفة للغاية إذ أقدمت امرأة لم يُكشف عن هويتها على قتل بناتها الثلاثة.

وقال الجيران إنهم سمعوا صراخاً في المنزل، فاستدعوا الشرطة التي وصلت إلى المنزل وتفاجأت بقيام الأم البالغة من العمر 28 عاما بقتل 3 من بناتها، حيث طعنتهم بالسكين حتى الموت قبل أن تطعن نفسها.

وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى بلدة دايت بإقليم كامارينيس نورت، حيث أعلنت وفاة الأطفال الذين تراوحت أعمارهم ما بين 5 سنوات 4 أشهر، في حين وضعت الأم في العناية المركزة.

وأكدت التحقيقات أن الأم ارتكبت الجريمة بسبب إصابتها باكتئاب ما بعد الولادة، وبأنها كانت وحيدة مع الأطفال في المنزل، في حين كان الزوج بالعمل.

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