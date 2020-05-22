شاشة جديدة بمواصفات “مذهلة” لعشاق الألعاب

رفعت شركة فيوسونك الأمريكية النقاب عن شاشة جديدة مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها اسم ELITE XG270QS.

وتأتي الشاشة الجديدة بحجم 27 بوصة ودقة عرض 2560*1400 بيكسل، وجودة عرض QHD، وانحناء 1500R، كما تتميز الشاشة الجديدة بمعدل تحديث إطارات يصل إلى 165HZ، واستجابة سريعة بمعدل 3 ميللي في الثانية، وسطوع يصل لـ 550 شمعةم2، مع تغطية لونية بنسبة 90% من DCI-P3.

وحازت الشاشة شهادة VESA Display HDR 400 مما يجعلها تدعم ألعاب HDR، كما أنها تدعم تقنية PureXP التي تدعم خفض ضبابية الحركة، وتقنية FreeSync Premium Pro من AMD التي تجعل الألعاب سلسة.

وتحتوي الشاشة على برنامج ELITE للتحكم فيها، والذي يدعم إضاءة ELITE RGB، كما ستدعم تخصيص نمط العرض، مع مجموعة واسعة من إضاءة RGB، ومزامنة هذه الإضاءة مع برمجيات ELITE RGB Alliance.

يذكر أن الشركة الأمريكية ستطلق الشاشة الجديدة في الأسواق بسعر 460 دولارا أمريكيا.

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