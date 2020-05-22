منوعات

LG تطلق هاتفا جديدا نهاية الشهر الحالي

تم النشر منذُ 8 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة LG الكورية الجنوبية عن هاتف جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسم LG Q61.

ويعمل الهاتف الجديد بمعالج ثماني النوى بسرعة 2.3 GHZ، ونظام تشغيل Android، كما زودت الشركة الكورية الهاتف الجديد بشاشة بحجم 6.5 بوصة، ودقة عرض FHD+، تحوي كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، في حين أن الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و5 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الرابعة.

وزُود الجهاز بذاكرة داخلية بسعة 64 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستتراوح مساحة الذاكرة العشوائية ما بين 4 و6 غيغا بايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، مكبرات صوتية ستريو، مدخل 3.5 للسماعات، بلوتوث، واي فاي، وشريحة NFC، وسيدعم تقنية DTS-X 3D لصوت محيطي في كافة الاتجاهات، ومعايير MIL-STD-810G.

يذكر أن الشركة الكورية الجنوبية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق يوم 29 مايو الجاري بسعر يصل إلى 300 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك