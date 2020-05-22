LG تطلق هاتفا جديدا نهاية الشهر الحالي

كشفت شركة LG الكورية الجنوبية عن هاتف جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسم LG Q61.

ويعمل الهاتف الجديد بمعالج ثماني النوى بسرعة 2.3 GHZ، ونظام تشغيل Android، كما زودت الشركة الكورية الهاتف الجديد بشاشة بحجم 6.5 بوصة، ودقة عرض FHD+، تحوي كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، في حين أن الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و5 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الرابعة.

وزُود الجهاز بذاكرة داخلية بسعة 64 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستتراوح مساحة الذاكرة العشوائية ما بين 4 و6 غيغا بايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، مكبرات صوتية ستريو، مدخل 3.5 للسماعات، بلوتوث، واي فاي، وشريحة NFC، وسيدعم تقنية DTS-X 3D لصوت محيطي في كافة الاتجاهات، ومعايير MIL-STD-810G.

يذكر أن الشركة الكورية الجنوبية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق يوم 29 مايو الجاري بسعر يصل إلى 300 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية