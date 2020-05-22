جديد ليليغو الصينية ساعة ذكية بـ24 دولارا

كشفت شركة ليليغو الصينية عن ساعة ذكية بمواصفات مميزة أطلقت عليها اسم TTGO T-Watch 2020.

وتعمل الساعة الجديدة بمعالج LX6 32 بت، مع نواتين تعملان كوحدة معالجة مركزية.

وستحتوي على شريحة ESP32 بتردد 240 ميغا هرتز، وتبلغ مساحة ذاكرة الفلاش 16 ميغا بايت، في حين ستبلغ سعة ذاكرة P SRAM 8 ميغا بايت، كما ستحتوي على ذاكرة SRAM بسعة 520 كيلو بايت.

وزودت الشركة الصينية الساعة بشاشة مقاس 1.54 بوصة، وبدقة وضوح 240*240 بيكسل، كما تحتوي الساعة على مستشعر للتسارع، ومحرك للاهتزاز، وسماعة، ومستشعر إشارات تحت الحمراء، وبطارية بسعة 350 ميلي أمبير قابلة للشحن عبر Micro USB.

وتتميز الساعة بقابلية التخصيص مع دعم التحكم باللمس، وتقنية الواي الفاي، والبلوتوث، كما تتوافق مع Arduino IDE، وبيئة البرمجة الرسومية Scratch.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق ساعتها الجديدة في الأسواق بسعر يصل إلى 24 دولارا أمريكيا فقط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية