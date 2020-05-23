تحذيرات من تناول الأدوية دون وصفة طبية

نشرت مجلة أبوتيكن أومشاو المختصة بمجال الصحة دراسة جديدة حول تناول الأدوية بدون وصفة طبية.

وقالت إن تناول الأدوية دون وصفة طبية يؤدي لنتائج عكسية، حيث تؤثر هذه الأدوية بشكل سلبي على صحة الإنسان.

وأكدت أن تناول أدوية الصداع بشكل مستمر يؤدي للإصابة بصداع مستمر، ويترك آثارا سلبية على الكلى، الأوعية الدموية، القلب، والمعدة.

في حين يؤدي تناول الأدوية المنومة لتفاقم اضطرابات النوم بشكل كبير، أما تناول مضخة البروتون لعلاج حموضة المعدة بلا ضوابط يؤدي إلى زيادة إفرازات المعدة، وتفاقم المتاعب.

وطلبت المجلة من المرضى عدم تناول أدوية الصداع لأكثر من 3 أيام على التوالي أو 10 أيام في الشهر، والأدوية المنومة ومضخة البروتون لأكثر من أسبوعين على التوالي.

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