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أحذية من جلود الدجاج في أندونيسيا

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أسس الإندونيسي نورمان فريكة رمضاني شركة صغيرة لصناعة أحذية من جلود وأرجل الدجاج وبقاياها أطلق عليها اسم Hirka.

ويهدف الشاب الإندونيسي من خلال هذه الشركة توفير بديل لجلود الحيوانات الاستوائية كالتماسيح والثعابين، بسبب الاحتجاجات التي يطلقها المدافعون عن حقوق الحيوانات ضد الأشخاص الذين يقومون بصيدها.

واعتمد نورمان الذي وظف في شركته الناشئة 6 أشخاص على بقايا الدجاج التي تقوم المطاعم بإلقائها، لأنها متوافرة بكثرة، ويقوم العاملون بالشركة الصغيرة بمعالجة هذه البقايا، وصبغ الجلود، ومن ثم حياكتها على شكل حذاء.

وأكد نورمان أن صناعة الحذاء الواحد تستغرق 10 أيام وتحتاج وسطيا لـ 45 قدم دجاجة، فيما عبّر عدد من الزبائن عن سعادتهم بالفكرة لأنها استفادت من مواد خام متوافرة بكثرة لصنع الأحذية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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