منوعات

كاظم الساهر وحسين الجسمي بحفلات أونلاين خلال العيد

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي عن تقديم مجموعة من الحفلات الفنية والفعاليات الترفيهية عبر منصاتها الإلكترونية ضمن مبادرة الثقافة للجميع وذلك في إطار سعيها لتعزيز قواعد التباعد الاجتماعي خلال عيد الفطر السعيد.

وسيشارك المجمع الثقافي بهذه المبادرة من خلال استخدام قناته على يوتيوب لإحياء حفلين فنيين يومي 24 و25 مايو الجاري.

وسيحيي الفنان العراقي كاظم الساهر في الساعة 6 مساء من يوم 24 مايو حفلة عبر قناة المجمع الثقافي، وفي نفس التوقيت من اليوم التالي سيقوم الفنان الإماراتي حسين الجسمي بإحياء حفلة أخرى.

وسيستضيف القائمون على المبادرة الملحن فايز السعيد، كما سيقومون بتقديم العديد من الفقرات الترفيهية التي تساعد الناس على الاحتفال الاستثنائي بعيد الفطر السعيد من المنزل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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