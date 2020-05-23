كاظم الساهر وحسين الجسمي بحفلات أونلاين خلال العيد

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي عن تقديم مجموعة من الحفلات الفنية والفعاليات الترفيهية عبر منصاتها الإلكترونية ضمن مبادرة الثقافة للجميع وذلك في إطار سعيها لتعزيز قواعد التباعد الاجتماعي خلال عيد الفطر السعيد.

وسيشارك المجمع الثقافي بهذه المبادرة من خلال استخدام قناته على يوتيوب لإحياء حفلين فنيين يومي 24 و25 مايو الجاري.

وسيحيي الفنان العراقي كاظم الساهر في الساعة 6 مساء من يوم 24 مايو حفلة عبر قناة المجمع الثقافي، وفي نفس التوقيت من اليوم التالي سيقوم الفنان الإماراتي حسين الجسمي بإحياء حفلة أخرى.

وسيستضيف القائمون على المبادرة الملحن فايز السعيد، كما سيقومون بتقديم العديد من الفقرات الترفيهية التي تساعد الناس على الاحتفال الاستثنائي بعيد الفطر السعيد من المنزل.

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