الشريحة الإلكترونية eSIM – كل ما تود معرفته عنها!

الشريحة الإلكترونية أو الشريحة المدمجة eSIM هي من التقنيات الحديثة نسبياً وقد بدأت تلقى رواجاً كبيراً خلال الآونة الأخيرة، في هذا المقال سوف نسلط الضوء عليها بشكل مفصل.

ما هي الشريحة الإلكترونية eSIM ؟

قبل أن نخوض في الحديث حول الشريحة الإلكترونية eSIM يجب أن ننوه أولاً إلى ماهية شريحة الهاتف SIM أصلاً، وهي بشكلها التقليدي تحتوي على معلومات تخبر شركات الاتصالات أنك مشترك لديها، وأن لديك الصلاحية لاستخدام أبراج الاتصالات اللاسلكية الخاصة بها. ومن بين المعلومات المهمة المميزة الموجودة على الشريحة هي رقم الاتصال التي توفره الشركة للمستخدم الذي يعتبر بمثابة هوية لكل مشترك.

تم تطوير شريحة SIM التقليدية منذ مطلع تسعينات القرن الماضي ثم شهدت العديد من الطفرات والتغييرات على مدى عقود، ولا تزال منتشرة حتى الآن حول العالم، والآن ظهر شكل جديد كلياً وهو الشريحة الإلكترونية المعروفة اختصاراً eSIM.

الشريحة الإلكترونية eSIM أو الشريحة المدمجة كما تسمى أحياناً هي عبارة عن شريحة اتصال تكون مضمنة (Embedded) داخل اللوحة الأم للهاتف أو الأجهزة الذكية عموماً و لها نفس وظيفة الشريحة التقليدية، والمعلومات المخزنة عليها قابلة للتعديل بمعنى استطاعة المستخدم تغيير أو إضافة أرقام جديدة دون الحاجة إلى نزع وإضافة شريحة تقليدية في كل مرة.

كيف تختلف الشريحة الإلكترونية eSIM عن الشريحة التقليدية؟

الشريحة الإلكترونية eSIM موجودة ضمن المكونات الداخلية للجهاز بعيداً عن أعين وأيدي المستخدم بخلاف الشريحة التقليدية المصنوعة من البلاستيك والسيليكون التي يتم شراؤها وإدراجها في المنفذ المخصص في الجهاز.

الشريحة التقليدية تقدم لك رقم واحد فقط، وفي حالة الحاجة إلى استخدام رقم جديد فأنت بحاجة لشراء شريحة جديدة ووضعها مكان الشريحة الأولى أو بجانبها إن كان جهازك ثنائي الشريحة.

أما في حالة الشريحة الإلكترونية فالأمر مختلف حيث يتم إضافة أو إزالة الأرقام بشكل رقمي دون الحاجة إلى استخدام شريحة تقليدية، يمكن إضافة أكثر من رقم على الشريحة الإلكترونية eSIM لكنك لن يتاح إلا استخدام شريحة واحدة.

ما هي الأجهزة التي تدعم الشريحة الإلكترونية؟

iPhone SE 2020

2020 Phone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone XS, XS Max

iPhone XR

Samsung Fold LTE model

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy S20, s20+ and S20 Ultra

Google Pixel 3 & 3XL

Google Pixel 4

Lenovo Yoga 630

HP Spectre Folio

iPad Air – 3rd Generation

iPad Pro – 3rd Generation

iPad Mini – 5th Generation

هذه هي أبرز الهواتف الذكية الداعمة لتقنية الشريحة الإلكترونية eSIM حتى الآن، هناك أيضاً بعض الساعات الذكية من سامسونج وابل.

في حالة سلسلة هواتف سامسونج جالكسي S20 تأكد قبل الشراء أن الإصدار الذي أنت عازم على شرائه يدعم الشريحة الإلكترونية eSIM لأن هناك بعض الإصدارات التي لا تحتوي على هذه الميزة.

كيفية تفعيل الشريحة الإلكترونية eSIM على جهازك؟

إذا كانت خدمة الشريحة الإلكترونية متوفرة على جهازك وهناك شركات اتصالات داخل دولتك تدعمها، يمكنك طلب شريحة إلكترونية eSIM من أحدها وسوف تصلك على هيئة كود QR Code يتم عمل مسح له بواسطة كاميرا الموبايل، ليتم إضافة المعلومات والرقم تلقائياً إلى الشريحة الإلكترونية eSIM في جهازك.

الشريحة الإلكترونية eSIM في الدول العربية

ليس كافياً أن يحتوي هاتفك على الشريحة الإلكترونية بل يجب أيضاً أن تدعمها شركات الاتصالات داخل بلدك.

هناك العديد من الدول حالياً تدعم هذه الشريحة حول العالم ومن الدول العربية لدينا: الإمارات، البحرين، قطر، عمان، الأردن، العراق، السعودية، الكويت، وخلال الفترة القادمة ستدعمها المزيد من الدول العربية.