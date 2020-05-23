خدمة VPN للايفون والايباد – لفتح المواقع والخدمات المحجوبة داخل بلدك وتصفح الإنترنت بأمان!

تطبيق VPN من شركة “رمّان” يقدم لك خدمة VPN مميزة على جهازك تسمح لك بتصفح الإنترنت بشكل خفي لمنع التجسس عليك أو تتبعك وكذلك الوصول للخدمات والمواقع المحجوبة في نطاق دولتك بسهولة.



إن كنت تعتقد أنك وباستخدام برنامج فتح المواقع المحجوبة والاتصال بخدمة VPN بواسطته، فأنت ستحصل فقط على فك الحجب عن المواقع، فهذا خطأ، حيث أن هذه الخدمة توفر لك أهم من ذلك، وهو حمايتك من أي تنصت أو محاولة سرقة بياناتك التي يتم إرسالها من خلال الواي فاي أو شبكة البيانات الخلوية.

من هنا نعرف أهمية برنامج فتح المواقع المحجوبة، وفضلاً عن مهمته الأساسية في فك الحجب عن المواقع الممنوعة، فإنه يوفر التالي:

– تشفير جميع الاتصالات والبيانات الصادرة والواردة:

باعتمادك على برنامج فتح المواقع المحجوبة، فإن اختيارك الاتصال برقم iP مختلف عن رقمك الحقيقي، يضمن لك تشفير البيانات، عدم القدرة على تتبعك، فأنت الآن مخفي في الشبكة، ولا يمكن اعتراض بياناتك، وبالتالي حتى ولو استخدمت شبكة انترنت عامة، فلن تقلق من تصفح حساباتك الاجتماعية ولا استخدام حساباتك البنكية.

– فك الحجب عن المواقع:

إن كانت بعض الخدمات محظورة في بلدك، أو تريد الدخول لخدمات أخرى مخصصة لبلدان خاصة، فإن برنامج فتح المواقع المحجوبة يتيح لك الحصول على رقم iP دولي بحسب رغبتك للولوج إلى المواقع والخدمات المحصورة في دول معينة.

كيفية الاستعمال:

قم بتحميل التطبيق ثم قم باختيار الدولة الملائمة للاتصال بالشبكة الافتراضية الخاصة – VPN ليقوم التطبيق باستدعاء جميع المعلومات المطلوبة في خلال فترة قصيرة وتمتع بالتصفح الآمن.

ليس هناك حاجة للدخول إلى إعدادات النظام لكي يتم تفعيل الاتصال والخدمة ولكن كل ما عليك فعله هو الضغط على زر “اشبك” لتقوم بعملية الاتصال، مع العلم أن التطبيق يتيح لك الخدمة في المحتوى المدفوع لمدة شهر، مع إمكانية الحصول على 10 دقائق مجانية يومياً.

إلغاء الاشتراك:

في حال قمت بالاتصال بالحزمة الكاملة لمدة شهر، وأردت الإلغاء، فإنه يجب عليك القيام بذلك خلال 24 ساعة قبل نهاية اشتراكك الحالي.

الملاءمة:

يعمل على أجهزة الايفون والايبود-تاتش والآيباد الإصدار iOS 8.0 فما فوق.

الحجم: 21 ميجابايت

تحميل تطبيق VPN للايفون والايباد:

المبرمج: Romman Smart