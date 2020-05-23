إطلاق هاتف Huawei Y8p بخليط غريب من المواصفات مع شاشة أوليد وكاميرا RYYB

أعلنت هواوي عن إطلاقها لهاتف Huawei Y8p الجديد والذي سيبدأ أيضًا في الوصول للسعودية حسب بعض التصريحات الحديثة، والهاتف الجديد يأتي من فئة Y ويقدم خليط غريب وجذاب من المواصفات والتصميم، ولعل أهم مواصفات الهاتف على الإطلاق هي تقديمه لشاشة من نوع أوليد، وهو أمر لم نعد نراه كثيرًا في هذه الفئة وخصوصًا من هواوي! فما هي تفاصيل الهاتف إذن؟ وهل يستحق الشراء؟

مواصفات هاتف Huawei Y8p وأبرز مميزاته

من ناحية الهاردوير والمواصفات الداخلية فهذا الهاتف يُعد نسخة من هاتف إنجوي 10s لكنه يأتي مع تسمية جديدة تحت فئة Y في بعض الأسواق، والهاتف يقدّم شاشة كبيرة بقياس 6.3 بوصة من نوع أوليد وهي التي ستقدّم دقة FHD+، ومن ناحية التصميم والجمالية فالشاشة هنا تسيطر على 90.17% من إجمالي مساحة الوجه الأمامي للهاتف لكن يعيب التصميم حافة سفلية كبيرة.

من ناحية الكاميرا فهذا الهاتف يقدّم كاميرا خلفية رئيسية بدقة 48 ميجابيكسل بتقنية RYYP لتقديم أداء مميز أثناء التصوير الليلي ولتحسين تجربة التصوير بشكل عام، كما نذكر أن الاسم التجاري الخاص بهواوي لهذا النوع من الكاميرات هو SuperSpectrum، كما أن هذه الكاميرا ستوفر وضع Super Night Mode أيضًا للتصوير الليلي.

إلى جانب ما سبق فالهاتف يقدم كاميرا ثانية بدقة 8 ميجابيكسل من نوع Ultrawide إلى جانب كاميرا ثالثة من لقياس العمق بدقة 2 ميجابيكسل، والكاميرا الأمامية هي أحادية داخل نوتش كما ترى بالصورة وتأتي بدقة 16 ميجابيكسل.

هاتف Huawei Y8p يأتي مع معالج كيرين 710F جنبًا إلى جنب مع 4 أو 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية ومن ناحية الذاكرة التخزينية فالهاتف يقدم 128 جيجابايت ويمكنك توسعتها لـ265 جيجابايت من خلال بطاقات الذاكرة، والهاتف يعمل مع أندرويد 10 وواجهة EMUI 10.1 دون خدمات وتطبيقات جوجل بالطبع.

سيأتي الهاتف بلونين وهم الأسود والأزرق، كما سيقدم بطارية بسعة 4,000mAh مع شحن متوسط السرعة بقدرة 10 وات مع منفذ شحن USB-C ومنفذ سماعات 3.5مم. سعر الهاتف سيبدأ عند 260 دولار أمريكي تقريبًا وقد يتغير من بلد لبلد، ومع تصميمه المميز وشاشته فهو خيار مناسب لكن هناك بعض التحفظات بالطبع على المعالج.