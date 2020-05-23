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ريما الرحباني تهاجم مطلقي شائعة وفاة السيدة فيروز

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دحضت ريما الرحباني ابنة السيدة فيروز الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحدثت عن وفاة جارة القمر.

وقالت ريما في منشور لها على صفحتها الرسمية في “فيس بوك” بأنها تعاني من انقطاع الإنترنت عن منزلها منذ 5 أيام لوجود عطل فيه، وبأن من أطلق الإشاعة إنسان يريد العبث بمشاعر عشاق صاحبة الصوت الملائكي، وأكدت ريما سلامة والدتها وجميع أفراد العائلة.

كما نفى غسان الرحباني الشائعات وأكد اعتيادهم على سماع مثل هذه الإشاعات في كل عام.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد ضجت خلال الساعات الماضية بإشاعة وفاة السيدة فيروز في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت، مما اضطر عائلتها لنفي الخبر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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