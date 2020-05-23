مقهى ألماني يستخدم أداة سباحة لتطبيق التباعد الاجتماعي

استفادت مالكة مقهى روث الواقع في مدينة سشويرين الألمانية من فكرة محطة تلفزيونية ألمانية صورت في المقهى الذي تملكه قصة عن إعادة فتح المقاهي بعد انتهاء كورونا، واستخدمت المحطة في القصة عصي السباحة.

وقالت صاحبة المقهى جاكلين روث بأنها استأذنت الزبائن الموجودين، وطلبت منهم ارتداء عصي السباحة التي تستخدم في العادة لمساعدة المبتدئين في السباحة على تعلم الطفو.

وانتشرت صور الزبائن وهم يرتدون هذه العصي على مواقع التواصل الاجتماعي انتشار النار بالهشيم، وتصدر اسم المطعم الترند في ألمانيا.

وأكدت جاكلين روث رغبتها بتطبيق هذا الأمر في المقهى بشكل دائم، لكي تحافظ على قواعد التباعد الاجتماعي بين رواد المقهى.

وتمنت أن تنتشر هذه الطريقة في ألمانيا ومختلف أنحاء العالم، لكي يتم إعادة فتح المقاهي وفق شروط التباعد الاجتماعي.

يذكر أن ألمانيا خففت من إجراءات العزل المنزلي بعد انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا بشكل كبير.

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