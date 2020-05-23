شركة Honor الصينية تطلق هاتفاً سريع الشحن وبسعر متوسط

رفعت شركة Honor الصينية النقاب عن هاتف جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسم Honor X10 G.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالج kirin 820 ونظام تشغيل Android 10 وواجهة Magic UI 3.1.1.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديدة بشاشة IPS LCD مقاس 6.63 بوصة ودقة عرض Full HD، ومعدل تحديث 90 HZ.

وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية منبثقة بدقة 16 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 40 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل، والثالثة بدقة 2 ميغا بيكسل.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 64 و128 غيغا بايت، في حين ستتراوح الذاكرة العشوائية ما بين 6 و8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4300 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 22.5 واط، ومستشعر للبصمات وضع في الإطار الجانبي، وتقنية Turbo لكرت الشاشة، وتقنية Kirin Gaming+2.0 لدعم توازن الأداء في الألعاب مع استهلاك الطاقة.

يذكر أن الشركة الصينية ستوفر الهاتف الجديد باللون الفضي، وستطلقه في الأسواق يوم 26 مايو الجاري بسعر 270 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية