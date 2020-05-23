تطبيق “زوم” يشهد أول جريمة قتل.. اجتماع عمل تحول لحمام دم

شهدت مدينة أميتيفيل الواقعة في لونغ أيلاند الأمريكية جريمة مروعة، إذ أقدم الشاب توماس سكالي باورز على قتل والده دوايت باورز البالغ من العمر 72 عاما أثناء حضوره لاجتماع على تطبيق زوم.

وتفاجأ الحاضرون للاجتماع بتوجيه الابن عدة طعنات لأبيه جعلته يختفي عن الشاشة ويغرق بدمائه، فسارعوا بالاتصال بالطوارئ لكي تنقذ حياة الأب.

ولم تستطع فرق الطوارئ إنقاذ حياة داويت، ليفارق الحياة متأثرا بالجروح التي أصيب بها.

واستطاعت الشرطة الأمريكية إلقاء القبض على الابن العاق، ووجهت له تهمة القتل العمد، دون أن توضح الأسباب التي دفعته لارتكاب هذه الجريمة النكراء.

وقالت الشرطة الأمريكية بأن 20 شخصا شاهدوا الجريمة بشكل مباشر أثناء حضورهم للاجتماع عن طريق تطبيق زوم، دون أن توضح ما شاهدوه بالضبط.

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