سامسونغ تطلق تلفزيوناً مُطوراً يتحدى أشعة الشمس

أزاحت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية الستار عن تلفزيون جديد يتحدى أشعة الشمس أطلقت عليه اسم Trrace.

ويتميز التلفزيون الجديد بقدرته على عرض صورة واضحة حتى لو تعرض لأشعة الشمس، بفضل احتوائه على 2000 شمعة من السطوع في المتر المربع، وطلاء مضاد للتوهج يكفي لعرض صورة واضحة حتى لو وضع التلفزيون في حديقة المنزل.

وسيأتي التلفزيون الجديد بشاشة OLED بمقاسات 55، 65، 75 بوصة، ودقة عرض 4K، ومتوافقا مع تصنيف IP55 لمقاومة الطقس، وهذا ما يجعله يعمل بظروف الطقس المختلفة.

وسيحتوي التلفزيون الجديد على عدد من المنافذ، ومكبر صوت حديث ومتطور يحتوي على ميزة إلغاء التشويش.

يذكر أن الشركة الكورية الجنوبية لم تكشف عن موعد وسعر التلفزيون الجديد الذي ستطلقه في البداية في أمريكا وكندا.

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