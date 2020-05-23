عيد فطر سعيد – تبادلوا التهاني عبر أخبار التطبيقات وتعرفوا على برنامجنا في العيد السعيد!

أسرة تحرير موقع “أخبار التطبيقات” تتقدم لجميع رواد الموقع والتطبيقات بأجهزة ابل والأندرويد، بالاضافة الى أصدقائنا وشركائنا في الشبكات الاجتماعية بأصدق التمنيات وأجمل التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد راجين المولى عز وجل أن يعيده عليكم وعلينا وعلى كافة المسلمين بالخير والبركة وبأحسن حال.

إننا إذ نتقدم للجميع بأجمل التبريكات واصدق الامنيات، نفتح المجال هنا لجميع رواد موقعنا وتطبيقاتنا لتبادل التهاني بمناسبة العيد .

ماذا ينتظركم عبر اخبار التطبيقات في العيد ؟

خلال أيام العيد تنتظركم مختارات رائعة من مجموعة تطبيقات تم اختيارها بعناية بالاضافة لعروض تطبيقات مجانية لوقت محدود ، والتي سيتم نشرها على مجموعات خلال ايام العيد السعيد، طبعا لا تفوتوها .

لذا لا تنسوا دعوة اصدقائكم واحباءكم ومشاركة التطبيقات التي سيتم نشرها مع الجميع لنشر الفائدة والفرحة للجميع بالعيد بصورة استثنائية.

بالاضافة الى كل ذلك عبر صفحاتنا الاجتماعية بانتظاركم عروض جميلة ومميزة ومجانية لوقت محدود على مدار الساعة، لذا انضموا لعائلة اخبار التطبيقات في الشبكات الاجتماعية الان .

كونوا بالانتظار معنا في اخبار التطبيقات جميع ايام عيد الفطر السعيد .