تورم الوجه.. مؤشر مُقلِق يستدعي استشارة الطبيب

حدد المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية الأسباب التي تؤدي لحدوث تورم في الوجه.

وقال المركز الاتحادي الألماني إن تورم الوجه يعود لأسباب مرضية في بعض الحالات، ولاتباع أسلوب حياة غير صحي في حالات أخرى.

وأكد على تناول الخمور، وقلة ممارسة التمارين الرياضية، والإكثار من تناول الملح، ومكسبات الطعم كالغلوتامات، والتعرض لأشعة الشمس المباشرة لأوقات طويلة تؤدي لحدوث تورم الوجه.

وأوضح المركز أن التورم قد يرجع لأسباب مرضية كالحساسية لحبوب اللقاح أو وبر الحيوانات، أو الغبار، أو اللاكتوز، أو بسبب حدوث قصور في الغدة الدرقية، أو تسمم الحمل، أو التهاب الكبد المناعي الذاتي.

وأكد المركز إمكانية علاج تورم الوجه من خلال تدليك الوجه لتنشيط الدم، والإكثار من السوائل للتخلص من السوائل المحتبسة، بالإضافة لغسل الوجه بالماء البارد.

وطلب المركز من الأشخاص الذين يعانون من تورم الوجه استشارة الطبيب لتحديد أسباب التورم، وللحصول على العلاج اللازم.

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