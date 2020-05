يوتيوب تضيف ميزات أولى من نوعها لحماية صحة المستخدمين

في إطار سعيها لحماية صحة المستخدمين قامت شركة يوتيوب الأمريكية بإضافة مجموعة من الميزات المهمة لموقع يوتيوب.

وتعد ميزة التذكير بوقت النوم من أهم هذه الميزات، ومن خلالها سيتم تنبيه المستخدم بضرورة التوقف عن مشاهدة مقاطع الفيديو والخلود للنوم.

ويستطيع المستخدم تفعيل هذه الميزة من خلال الذهاب لقائمة الإعدادات، ومن ثم ضبط الوقت الذي سيظهر فيه الإشعار كل يوم، ويمكن أن يقوم المستخدم بضبط الإشعار دون أن يؤدي لإيقاف الفيديو.

كما أضافت الشركة الأمريكية ميزة Remind me to take a break التي تذكر المستخدم بضرورة أخذ قسط من الراحة لمدة معينة، وتركت اليوتيوب المجال مفتوحا أمام المستخدم لتحديد المدة بحسب رغبته، ويمكن الوصول لهذه الميزة من خلال قائمة الإعدادات.

ومن الميزات الجديدة التي أضافتها يوتيوب ميزة Time Watched والتي تتيح الفرصة للمستخدمين لمعرفة الأوقات التي يقضونها أمام يوتيوب، وضبط الوقت الذي سيستلمون به الإشعارات، وآلية إظهار الفيديوهات على التطبيق لكي لا تشتت انتباه المستخدم بمشاهدتها لوقت طويل.

وطلبت الشركة الأمريكية من جميع المستخدمين تحديث تطبيق يوتيوب للاستفادة من الميزات الجديدة.

