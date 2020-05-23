تعرّف على “أكبر لاعبة ألعاب فيديو” في العالم

دخلت المُعمّرة اليابانية هاماكو موري البالغة من العمر 90 عاما موسوعة غينيس للأرقام القياسية بوصفها أكبر معمرة في العالم تحترف ألعاب الفيديو.

حيث قام المسؤولون عن موسوعة غينيس بتقديم شهادة غينيس للمعمرة اليابانية خلال شهر مايو الجاري.

وقالت المعمرة التي تعيش في مدينة شيبا الواقعة جنوب شرق اليابان إنها احترفت هذه الألعاب منذ 39 عاما.

ونشرت هاماكو موري خبر دخولها موسوعة غينيس على قناتها الرسمية المخصصة للألعاب التي أنشأتها عام 2015 على موقع يوتيوب، والتي تملك فيها أكثر من 285 ألف مشترك.

وقالت المعمرة اليابانية إنها تنشر 4 مقاطع فيديو خلال الشهر، تظهر من خلالها وهي تمارس ألعاب الفيديو بحماس كبير.

وأكدت أن الحماس خلال اللعب يظل موجودا مهما تقدم الإنسان في العمر، وبأنها تشعر بالمرارة عندما تخسر من أحد اللاعبين.

وعبّرت اللاعبة الجدة كما تُسمي نفسها في الألعاب عن سعادتها لاختيار ألعاب الفيديو كهواية، وبأنها تستمتع كثيرا بلعب الألعاب وخاصة لعبة السيارات غراند ثفت أوتو.

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