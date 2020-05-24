أونور تطرح القائمة الرسمية بالهواتف التي ستحصل على تحديث Magic UI 3.1

خلال مؤتمر الكشف عن هاتف أونور X10 الجديد أعلنت أونور أيضًا عن موعد وصول تحديث Magic UI 3.1 الجديد لهواتف الحالية، وهذا التحديث وإن لم تكن تعلم موازي لتحديث EMUI 10.1 الخاص بهواتف هواوي ويحمل تقريبًا نفس المواصفات والإضافات والاختلافات بين النظامين محدودة جدًا وصعبة الملاحظة.

قائمة بجميع هواتف أونور الداعمة لتحديث MagicUI 3.1

العملاقة الصينية قد بدأت بالفعل في اختبار النسخة التجريبية الأولى Magic UI 3.1 Public Beta على عدد من هواتفها في الصين بشكل مشابه لما يحدث مع تحديثات EMUI 10.1 الجديدة لهواتف هواوي، لكن الآن الأمر أصبح أكثر رسمية، حيث أن الشركة قد أوضحت القائمة الكاملة بالهواتف التي ستحصل على التحديث الجديد بشكل عالمي، وهي كالآتي:

Honor V30 Pro

Honor V30

Honor V20 Pro

Honor V20

Honor 20

Honor 20S

Honor 20 Lite

Honor Magic 2

Honor 9X

Honor 9X Pro

Honor 9A

الهواتف السابق ذكرها هي التي تم الإعلان عنها بالنسبة للسوق الصيني، لذلك وإن كان هاتفك ليس ضمن هذه القائمة بالرغم من كونه حديث فهناك احتمالية كبيرة بأن يحصل على التحديث عند توفره عالميًا، وعندما يحدث ذلك سنشارككم بكل تأكيد.

أبرز المميزات التي قد نراها في التحديث الجديد هي ميزة Huawei Share التي أعلنت عنها هواوي وكذلك ميزة MeeTime لمكالمات الفيديو والمساعد الشخصي سيليا، وهذه المميزات معروفة ومنسوبة لواجهة EMUI 10.1 بالفعل وبعضها قد بدأت في التوفر لهواتف هواوي الحديثة ونتمنى أن يحدث المثل لهواتف أونور.