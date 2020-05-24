اعرف كيف تم تسريب تحديث iOS 14 قبل أشهر من إطلاقه!

هذا العام حدث حادث غريب إذ تم تسريب نسخة أولية من تحديث iOS 14 وصلت إلى أيدي المخترقين المحترفين والباحثين الأمنيين بشكل مبكر.

وفقاً لموقع Motherboard التقني الذي قام بتتبع مصادر التسريبات في مجتمع الجيلبريك فإن تسريب نسخة iOS 14 مصدرها شخص قام بشراء ايفون 11 مثبت عليه تحديث iOS 14 في ديسمبر من عام 2019 الماضي.

بعد ذلك، تم بيع نسخة iOS 14 إلى مخترقين وباحثين في مجال أمن المعلومات من أجل استكشافها والتحقق منها ومحاولة إيجاد ثغرات أمنية لاستغلالها أو إعادة بيعها أو إبلاغ ابل بها حين صدور التحديث للحصول على مكافآت مالية.

بجانب هذا، يتم أيضاً بيع النسخة المسربة إلى الصحفيين والمواقع الإلكترونية المهتمة بهذا الشأن من أجل السبق الصحفي ونشر لقطات الشاشة ومقاطع الفيديو من نسخة iOS المسربة.

نسخة iOS 14 المسربة هي نسخة أولية جداً تم تسريبها قبل 7 أشهر تقريباً ولذا قد تختلف كثيراً عن النسخة النهائية، لكنها لازالت توفر الكثير من المعلومات لمن يحصل ليها.

النسخة المسربة وصلت الكثير من الأيدي ويتم الإتجار بها ليس في الإنترنت المظلم أو بشكل سري بل على مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر حيث تعقد صفقات بين البائعين والمشترين الذي يقومون بإخفاء هوياتهم.

من جهة أخرى، سوف تفيد النسخة الأولية المسربة مجتمع الجيلبريك من أجل تطوير إصدار جيلبريك لتحديث iOS 14 بشكل مبكر عند إطلاقه بشكل رسمي.

كنا قد نقلنا عدد من التسريبات حول تحديث iOS 14 على موقعنا يمكنك الإطلاع عليها من خلال هذا الرابط.

من المنتظر الإعلان عن تحديث iOS 14 رسمياً خلال مؤتمر ابل للمطورين القادم WWDC 2020 نهاية شهر يونيو القادم بعدها سيصدر التحديث بشكل تجريبي، ولاحقاً هذا العام سيتم إطلاق النسخة النهائية لعامة المستخدمين وعادة ما يكون ذلك في شهر سبتمبر.