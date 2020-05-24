سامسونغ تطلق هاتفا لـ”الاستخدامات العسكرية”.. إليك مواصفاته

أزاحت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية الستار عن هاتف جديد مناسب للاستخدامات العسكرية أطلقت عليه اسم S20 Tactical Edition.

وأحاطت الشركة الكورية الجنوبية الجهاز الجديد بهيكل مصنوع من البلاستيك والمطاط، مما يجعله قادرا على مقاومة الصدمات، الماء، والغبار.

ويعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 865 ثماني النوى، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الهاتف بشاشة OLED مقاس 6.2 بوصة، وتحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 10 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و12 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وتبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 128 غيغابايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 12 غيغا بايت.

ويتميز الجهاز الجديد بقدرته على تلبية العاملين في مجال الجيش، فهو قادر على الاتصال اللاسلكي مع نظارات الرؤية الليلية، كما يدعم ميزة وضع التخفي، بالإضافة لذلك فإنه يقوم بتعطيل الاتصال مع شبكات LTE مما يتيح للمستخدم كتم جميع ترددات البث اللاسلكي لكي لا يكشف مكانه.

ويحتوي الجهاز على بطارية قوية تعمل لمدة طويلة وتشحن بسرعة، وأزرار بارزة تسهل عملية استخدامه.

يذكر أن الشركة لم تكشف عن موعد إطلاق الهاتف الجديد في الأسواق، ولا عن سعره.

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