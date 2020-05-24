النجمة المصرية رجاء الجداوي تصاب بكورونا

أعلنت وسائل إعلامية مصرية إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، ونقلها إلى مستشفى العزل في مدينة الإسماعيلية، لكي تتلقى العلاج اللازم.

وتفاجأ عشاق الجداوي بخبر إصابتها بالمرض، خاصة أن هذا الإعلان جاء بعد قيامها بتقديم تهنئة للشعب العربي والمصري بعيد الفطر السعيد قبل يوم واحد من خلال برنامجها (نحاول) الذي يذاع على راديو 9090.

حيث عبّرت النجمة المصرية عن سعادتها بقدوم العيد، وأكدت استعدادها للعيد مع عائلتها من خلال تحضير كعك العيد.

وتعد الفنانة رجاء الجداوي من أشهر الفنانات في تاريخ الدراما والسينما المصرية، حيث ذاعت شهرتها خلال فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.

يُذكر أن رجاء الجداوي ظهرت خلال الموسم الرمضاني 2020 في مسلسل لعبة النسيان الذي حقق نجاحاً كبيراً.

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