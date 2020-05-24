جدل حول فعالية “هيدروكسي كلوروكين” لعلاج كورونا

أعلنت فرنسا على لسان وزير الصحة أولفييه فيران عن إعادة النظر باستخدام عقار هيدروكسي كلوروكين لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وبرر الوزير قراره هذا بوجود مجموعة من الدراسات التي تحدثت عن عدم فعالية العقار في علاج المصابين بكورونا.

وقال الوزير إنه طلب من هيئة فحص الأدوية إجراء دراسة تحليلية حول عقار هيدروكسي كلوروكين، وأن نتائج هذه الدراسة ستظهر خلال 48 ساعة. وبناء على نتائج الدراسة سيقرر الوزير اعتماد الدواء لعلاج فيروس كورونا أو إلغاء اعتماده.

وكانت دراسة موسعة قد كشفت عن وجود مخاطر كبيرة لاستخدام هذا الدواء في علاج المصابين بكورونا، وقالت إن دواء هيدروكسي كلوروكين يرفع معدل الوفيات، ويسبب اضطرابات في نظم القلب للمرضى.

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