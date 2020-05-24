شاومي تطلق كاميرا مراقبة بسعر رخيص

كشفت شركة شاومي الصينية عن كاميرا مراقبة جديدة بسعر رخيص أطلقت عليها اسم MI SE PTZ.

وزودت الشركة الصينية كاميرتها الجديدة بمستشعر بدقة 2 ميغا بيكسل، قادر على تسجيل فيديوهات بدقة 1080 بيكسل.

وتأتي الكاميرا الجديدة بدون ميزة التحكم التلقائي في زاوية انحناء الكاميرا، مما يتيح المجال أمام المستخدم لتحديد زاوية الميل بشكل يدوي.

وتتميز الكاميرا الجديدة بدعمها لميزة التدوير التلقائي، والأشعة تحت الحمراء 940nm، بالإضافة لدعمها لتقنية WDR لتخزين الإضاءة حتى وإن كانت هذه الإضاءة في الخلفية.

وتدعم الكاميرا الجديدة تحسينات بصرية تجعل الرؤية الليلة واضحة ودون تشويش بصري، كما ستدعم التخزين السحابي، وإمكانية تشغيل الفيديو بعدة اختيارات في السرعة تتراوح ما بين تسريع لمرة أو 4 مرات أو 16 مرة.

وتحتوي الكاميرا على ميزة كشف البصر مما يجعلها قادرة على تمييز البشر من الحيوانات، وبالتالي عدم تشغيل إنذارات خاطئة في حال وجود حيوانات داخل المنزل، أو في حال وجود رياح قوية.

يذكر أن شاومي أطلقت الكاميرا الجديدة في الأسواق بسعر يصل إلى 21 دولارا أمريكيا.

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