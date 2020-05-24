“Razer” تطلق حاسوبا بمواصفات مميزة

كشفت شركة Razer الأمريكية عن حاسوب جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسم Razer Blade Pro17 2020.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج Intel Core i7 ثماني النوى، بتردد 2.3 GHZ، ومعالج رسوميات NVidia GeForce RTX 2070 Max-Q، ونظام Windows 10 Home.

وزودت الشركة الأمريكية الحاسوب الجديد بشاشة مقاس 17.3 بوصة وبدقة عرض Full HD، ومعدل تحديث 300 GHZ، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 1 ميغا بيكسل.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 512 غيغا بايت من نوع PCIe NVMe SSD، أما الذاكرة العشوائية فستأتي من نوع DDR4، وبسعة 16 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية بقوة 70 ميلي أمبير، لوحة مفاتيح مزودة بإضاءة RGB، ومنافذ Thunderbolt3، USB-A، USB-C.

الجدير بالذكر أن الشركة الأمريكية لم تفصح عن موعد إطلاق الحاسوب الجديد في الأسواق ولا عن سعره.

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