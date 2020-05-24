هذه الأطعمة تسبب شعورك بالقلق

يعتبر القلق من المشاكل النفسية التي يواجهها الكثير من الأشخاص لأسباب مختلفة. ومن ضمن هذه الأسباب اتباع بعض العادات الغذائية وتناول بعض أنواع الطعام.

ومن أجل منع المعاناة منه من الضروري القيام بالتدريب النفسي كما يجب الانتباه إلى الأصناف التي تتم إضافتها إلى المائدة والتي تعزز الشعور بالقلق.

أصناف تسبب القليل

1 منتجات الألبان

تحتوي هذه المنتجات على اللاكتوز ومن الممكن أن يسبب استهلاكها بكثرة تهيج والتهاب غشاء الأمعاء وخصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه هذا النوع من الكربوهيدرات. ومن الممكن أن يؤثر هذا سلباً على جهاز المناعة كما على الجهاز العصبي ويسبب الإحساس بعدم الارتياح والقلق.

2 السكريات

يجب عدم المبالغة في تناول الأطعمة الغنية بالسكر لأن هذا يسبب الكثير من المشاكل الصحية. كما أنه ينعكس على الصحة النفسية بحسب بعض الدراسات الحديثة. وقد تؤدي المبالغة في أكل السكر إلى الاكتئاب والقلق والإحباط وتراجع الذاكرة. ولهذا ينصح بالتقليل من استهلاك الخبز والحلويات والمشروبات الغازية.

3 الكافيين

من المعروف أن تناول نسبة مرتفعة من الكافيين يسبب الانفعال العصبي والأرق. والجديد أنه يؤدي إلى المعاناة من القلق النفسي لدى بعض الأشخاص. فعندما يشرب هؤلاء كوبين أو 3 أكواب من القهوة تظهر لديهم بعض الأعراض منها الانزعاج على مستوى القلب وتعرق اليدين والدوار. كما أن هذا يعزز إفراز الكورتيزول أو هرمون التوتر.

4 الغلوتين

يتوفر الغلوتين في الكثير من الأصناف مثل حبوب الفطور والكثير من أصناف الخبز. وفي حال استهلاكه يعاني بعض الأشخاص من المغص المعوي. كما ذكرت نتائج بعض الدراسات أن هذا يمكن أن يسبب الشعور بالقلق والاكتئاب ويؤدي إلى اضطراب الجهاز الهضمي وتحفيز عمل البكتيريا المعوية وزيادة إفراز هرمون التوتر أو الكورتيزول.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية