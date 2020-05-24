تطبيقات العيد للاندرويد (1) – مجموعة من أفضل التطبيقات والألعاب لتقضي معها إجازة العيد

دائمًا ما يكون هناك وقت لتجربة تطبيقات والعاب جديدة! ولذلك نحرص في أخبار التطبيقات على أن نشارككم جديد تلك التطبيقات والألعاب لهواتفكم وأجهزتكم اللوحية لتحصلون على افضل فائدة ممكنة! واليوم نشارككم مجموعة جديدة وفي نفس الوقت نهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك ونتمنى لكم أيامًا سعيدة! لا تنسوا مشاركتنا آرائكم وتعليقاتكم بشكل مستمر!

تطبيق زاجل الإخباري آخر الأخبار العالمية والمحلية وإحصائيات فيروس كورونا

في هذه الأوقات العصيبة حيث يجتاح فيروس كورونا العالم تنتشر الأخبار وتتوالى على مدار الساعة وتختلط الأخبار الحقيقية بالمزيفة وخاصة إن كنت تتلقاها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أجل ذلك من المهم استخدام تطبيق مميز وموثوق مثل تطبيق زاجل الإخباري.

تطبيق زاجل الإخباري سهل الاستخدام كل ما عليك هو تنزيل التطبيق على جهازك ثم اختيار دولتك ومصادر الأخبار التي تود جلب الأخبار منها وكذلك اختيار بعض المصادر العالمية ومصادر من دول أخرى بحسب رغبتك الشخصية في الإطلاع والمتابعة.

المبرمج: Khaled Natour

إضغط هنا للتحميل

تطبيق Notion – تطبيق احترافي لإدارة المهام وتدوين الملاحظات



بمجرد أن تنتهي إجازة العيد سنجد أنفسنا قبيل عشرات المهام والأعمال المؤجلة! وهذه هي العادة، وهنا يأتي تطبيق Notion والذي يتيح لك إدارة المهام بشكل كامل جنبًا إلى جنب مع إدارة الملاحظات وكذلك تدوين الأمور الشخصية والعملية! والتطبيق بالرغم من حداثته إلا أنه حقق نجاح ضخم خاصةً أنه متوفر أيضًا للويندوز! واليوم أعلنت الشركة المطورة للتطبيق إتاحته بشكل مجاني تمامًا للاستخدام الشخصي، لذلك لا مانع من تجربته.

السعر : مجّاني

إضغط هنا للتحميل

تطبيق Action Blocks – تطبيق جديد من جوجل



هذا التطبيق الجديد والقادم لنا من جوجل هو ببساطة تطبيق يتكامل مع مساعد جوجل الشخصي Google Assistant ويتيح لك جدولة عدد من الأعمال الروتينية وتنسيقها لتتمكن من القيام بها وتنفيذها بضغطة زر واحدة! هذا إلى جانب عدد من المميزات المتعلقة بمساعد جوجل الشخصي.

السعر : مجّاني

إضغط هنا للتحميل

تطبيق RAL Colors لاختبار الألوان قبل دهان حوائطك!



لعلّنا لم نتحدّث عن هذا النوع من التطبيقات من قبل! لكن تطبيق RAL Colors بشكل عام يتيح لك اختبار ألوان الدهانات بمنظرها الحقيقي قبل بدء تنفيذها على ديكور منزلك! كما أنه يتيح لك استعراض ألوان الدهانات التي توفرها كل شركة من شركات الدهانات الشخيرة مثل جوتن ونيبون! التطبيق في الأصل مدفوع وسعره مرتفع لكنه متاح الآن مجانًا.

السعر : مجّاني لفترة محدودة

إضغط هنا للتحميل

لعبة PJ Masks – لعبة سباقات مميزة ذات تصميم قديم



هذه اللعبة المميزة والمتاحة مجانًا لفترة محدودة تقدم لك تجربة ألعاب سباقات مميزة بتصميم ومظاهر قديمه أقرب لألعاب الريتور والبيكسل آرت القديمة، وخلال اللعبة سيمكنك الاختيار من بين شخصيات عديدة ومن ثم البدء في السباق باستخدامها مع دقة رسوميات مميزة، والأهم أنها لعبة مدفوعة في الأصل لكن يمكنك الآن الحصول عليها مجانًا.

https://www.youtube.com/watch?v=https://youtu.be/d4Ycr0WHZR4

https://www.youtube.com/watch?v=https://youtu.be/d4Ycr0WHZR4

السعر : مجّانية لفترة محدودة

إضغط هنا للتحميل

لعبة KartRider Rush+ بديلة لعبة ماريو كارت



هذه اللعبة المميزة قادمة من شركة NEXON وهي شركة ذات قيمة كبيرة في سوق ألعاب الهواتف الذكية وخصوصأ أندروية، واللعبة ببساطة هي لعبة سباقات مشابهة بشكل ضخم للعبة Mario Kart حصرية نينتيندو! لذلك وإن كنت من عشاق لعبة ماريو كارت الأصلية أو تريد تجربة لعبة جديدة احترافية على هافتك فهذه اللعبة هي خيار ممتاز.

https://www.youtube.com/watch?v=https://youtu.be/_kEoJiiGQFs

https://www.youtube.com/watch?v=https://youtu.be/_kEoJiiGQFs

السعر : مجّانية