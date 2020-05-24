شاهد هدية وائل جسار لعُشاقه في عيد الفطر

أطلق النجم اللبناني وائل جسار على موقع يوتيوب أغنية ما “تغيبش ثواني” على طريقة الفيديو كليب، والتي أهداها لعشاقه بمناسبة عيد الفطر السعيد.

واستطاعت الأغنية الجديدة التي طُرحت يوم 23 مايو الجاري تحقيق أكثر من 104 آلاف مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة من طرحها.

ونالت الأغنية الجديدة إعجاب عشاق النجم اللبناني الذين تركوا مجموعة كبيرة من التعليقات الإيجابية التي تُظهر ساعدتهم بها.

وأغنية ما تغيبش ثواني من كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد وإخراج فادي حداد.

ويعد تتر مسلسل قوت القلوب لماجدة ذكي آخر أعمال النجم اللبناني، وأغنية مسلسل قوت القلوب من تأليف أيمن بهجت قمر، وألحان وتوزيع محمود طلعت.

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