طفل يبلغ عاما واحدا يخطف قلوب المشاهدين

تمكن الطفل الكوبي “آلان” الملقب بالشيف الصغير من حصد أكثر من 1.4 مليون متابع على صفحته في موقع إنستغرام.

ويظهر الطفل “آلان” البالغ من العمر سنة واحدة في مقاطع فيديو تنشرها والدته على الصفحة هو يقوم بالعبث في المطبخ، وتذوق الطعام، واستكشاف الوجبات والمشاركة في إعدادها.

كما يقوم بتقديم رأيه فيها، حيث تظهر ملامح القبول على وجهه عندما يتذوق وجبة يحبها، وملامح الرفض عندما يتذوق وجبة لا يحبها، كما يُصدر أصواتا حول نكهات الطعام.

وقالت آشي وايان إن الفكرة بدأت عندما قامت بمشاركة فيديو لآلان مع أصدقائها وعائلتها من أجل المرح والتسلية، ومن ثم قامت بإنشاء صفحة له على إنستغرام في شهر فبراير الماضي من أجل نشر فيديوهات مماثلة.

وتسارع عدد المعجبين بالصفحة بشكل كبير حيث وصل عدد المعجبين إلى 200 ألف في أبريل الماضي، ليتجاوز الرقم 1.4 مليون خلال الشهر الجاري.

وعبّرت والدة آلان عن سعادتها لانتشار الصفحة، ولقدرة طفلها على إدخال السعادة والفرح على قلوب الناس خلال فترة الحظر الصحي.

وأكدت الأم أن المطبخ هو المكان المثالي للشيف الصغير رغم الفوضى التي يثيرها ويحدثها في كل مرة يدخل فيها إليه.

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